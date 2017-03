Um rapaz de 25 anos foi preso por receptação ao procurar a delegacia, em Lins (SP), para registrar um boletim de ocorrência. Ele procurou a polícia após cair no conhecido golpe da recarga de celular. Segundo as informações da polícia, ele recebeu uma ligação dizendo que ele havia ganho um prêmio de R$ 10 mil. Mas, para receber o prêmio teria que fazer 10 recargas de R$ 50.

O jovem chegou a fazer algumas recargas, mas o sistema falhou e ele percebeu que era um golpe. Ele procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para denunciar o caso, mas na delegacia foi descoberto que o celular dele, usado para fazer as recargas, teria sido furtado em janeiro deste ano em Guaiçara.

O jovem alegou que comprou o celular por R$ 1 mil e não sabia que era furtado, mas mesmo assim ele foi detido em flagrante por receptação.



Fonte: G1