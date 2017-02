O jovem Stênio Mendes foi encontrado morto hoje pela manhã com uma corda no pescoço em um sítio de seus pais que fica na agrovila Dandara

Os bombeiros e a polícia militar e civil estiveram no local para começar as investigações.

O sepultamento está marcado para as 17 horas no cemitério municipal de Promissão.



Fonte: Folha da Noroeste