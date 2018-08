Por volta das 06:00 horas deste domingo (5), o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para atendimento de um acidente de trânsito na estrada vicinal que liga Tupã a Bastos, próximo ao córrego Santa Terezinha. Segundo informações, o condutor de um veículo Gol trafegava no sentido Tupã, quando em uma curva perdeu o controle da direção, saindo da pista e batendo em uma árvore. Em seguida o automóvel caiu em uma pequena ribanceira.

No veículo estavam dois jovens, sendo que o passageiro sofreu ferimentos leves, já o motorista Alan Medeiros Palomo, de 24 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo. Ele morreu depois de dar entrada na Santa Casa de Tupã.

A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar a causa do acidente.

Créditos: Mais Tupã