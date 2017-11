De acordo com familiares, Isabel e o sobrinho moravam em um morro nas proximidades do local do acidente. “Ela estava levando o irmão do Enzo até o ônibus escolar. Eles fazem esse trajeto todo dia. Quando eles voltavam, ela tinha atravessado e estava com o pé na calçada quando o carro a atingiu. Ela voou longe [com o impacto do veículo]”, contou Flávia de Jesus, amiga da vítima.

Segundo informações da polícia, o veículo que atingiu as vítimas foi abandonado nas proximidades do local do acidente e o motorista fugiu a pé. No vidro parabrisa ficaram as marcas do impacto. “Queremos Justiça e que o responsável seja preso pelo o que ele fez. Não sabemos direito o que houve. Já ouvimos que pode ser um racha, que ele estava com outro amigo e fugiu”, falou Flávia.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, que também apreendeu o veículo após ele ter sido localizado. Até a publicação desta reportagem, o real condutor, responsável pelo acidente, não havia sido identificado, uma vez que o proprietário do carro informou que o havia vendido recentemente para outra pessoa.

fonte e foto: G1