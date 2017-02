As provas para o Concurso Público 001/2016 tiveram início no dia 29 deste mês e no próximo domingo (12), serão realizado o segundo dia de provas, para todos aqueles que se inscreveram para os cargos de fiscal de saneamento, mecânico, servente de serviços gerais, farão as provas às 9h.

Já os cargos de assistente social, contador, engenheiro elétrico, fiscal de postura e procurador será às 14h. Todas as provas serão aplicadas na Unilins.

Confira cronograma de datas de aplicação de provas do concurso:

Dia 12/02/2017 – Servente de Serviços Gerais, Fiscal de Saneamento e Mecânico ás 09h, Fiscal de Posturas, Assistente Social, Engenheiro Elétrico, Contador e Procurador ás 14h30 – Unilins

Dia 19/02/2017 – Diretor de Escola, Motorista, Operador de Máquina Pesada, Padeiro e Tutor de Classe ás 09h, Professor de Educação Básica I, Psicólogos e Supervisor de Ensino ás 14h30 – Unilins

Concurso

As provas práticas serão realizadas após as provas objetivas em data ainda a ser definida no início do mês de março de 2017.

Os candidatos deverão comparecer com no mínimo uma hora de antecedência, portando documento original com foto, sem o qual não será possível a realização das provas. Os portões dos locais das provas serão fechados às 9h no período da manhã e as 14h30 no período da tarde. Não será permitido o acesso ao local de realização das provas após o fechamento dos portões.