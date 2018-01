Município de Lins será representado com 70 atletas

Nessa quarta-feira (17), terá início a 22ª edição do JORI – Jogos Regionais dos Idosos, dessa vez a sede da competição será a cidade de Lençóis Paulista, de 16 a 21 de janeiro.

De acordo com a SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Lins irá participar com 70 atletas, disputando em 12 modalidades onde segundo o Secretário Luiz Henrique Ramos, essa realização é de extrema importância para valorizar e estimular a prática de atividades físicas, como fator de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas. “O principal objetivo dos jogos é a participação e não a competição em si. Queremos que a terceira idade pratique atividades físicas durante o ano todo”, afirma.

JORI

Os Jogos Regionais do Idoso é um conjunto de eventos realizados no Interior e na Capital, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em atividades esportivas, em parceria com as Secretarias: Juventude, Esporte e Lazer, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, e apoio do município anfitrião.

São 14 modalidades diferentes adaptadas para o público idoso, tais como: Bocha, Atletismo, Buraco, Coreografia, Damas, Dominó, Danças de salão, Malha, Truco, Natação, Vôlei adaptado, Tênis de mesa, Tênis e Xadrez.

O objetivo da realização de acordo com o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo é promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas, fazendo com que eles conquistem o respeito das demais gerações e sensibilizando a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação