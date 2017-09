Com um bom futebol apresentado na partida, com destaque para o excelente primeiro tempo realizado pelo nosso time Alvirrubro, não conseguiu superar o time de Piracicaba, na partida que aconteceu neste sábado (23), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. O jogo era valido para a 15a rodada da segunda fase do Grupo 04 da Copa Paulista de 2017.

O destaque da partida contra o XV de Piracicaba foram as estreias do lateral esquerdo Cesinha e do meia Rafael Tavares. Ambos os atletas se apresentaram no inicio dessa semana e já foram opções táticas do Professor Vilson Tadei.

O Clube Atlético Linense realizou um primeiro tempo de alta qualidade, dominando a partida e criando várias ocasiões para abrir o placar no “Gilbertão”. No entanto, a pontaria dos jogadores atleticanos não estava afinada e ambos os times foram para intervalo com o resultado de zero a zero no placar.

Na segunda parte o XV de Piracicaba “amarrou” mais o jogo e o Elefante da Noroeste teve dificuldade para achar o caminho do gol adversário. Mas foi o atual campeão da Copa Paulista a abrir o marcador após um vacilo da zaga atleticana: após a cobrança de lateral por André Cunha, Tito ficou com a bola e só teve de empurrar a gorduchinha para o fundo das redes. Em desvantagem no marcador, o Clube Atlético Linense se lançou ostensivamente no ataque, mas até o final do jogo não houve alteração no resultado final.

O Clube Atlético Linense viaja agora para a cidade de São Paulo, onde na próxima terça-feira (26), às 20h00, irá enfrentar a Portuguesa dos Desportos, no Estádio do Canindé.

FICHA TÉCNICA:

CA Linense

Goleiro Pegorari; Tavares (Felipe), Marcelo Bispo, Paulo Henrique e Cesinha; Maicon, Davi, Rafael Tavares e Maranhão (Leleco); Marques (Johnny) e Giovanni

Técnico: Vilson Tadei

XV de Piracicaba

Goleiro Mateus Pasinato; Danilo Melega, Marcão, Doni e Samuel; Rodrigo, Bruno Formigoni, André Cunha e Alex Willian (Léo Carvalho); Bruninho e Tito (Maikon Aquino)

Técnico: Evaristo Piza

Publico: 437 torcedores

Renda: R$ 2.905.00

O CA Linense está no Grupo 04 juntamente com a Portuguesa, São Paulo e XV de Piracicaba.

Fonte: Calinense

Foto: José Luis Silva/CA Linense