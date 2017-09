Em partida decisiva que aconteceu na tarde deste sábado (09) no estádio Alfredo de Castilho, Bauru, o Clube Atlético Linense conseguiu importante vitória por 2 a 0 contra o Noroeste. A referida partida era valida para a 13ª rodada do Grupo 01 da Copa Paulista de 2017.

Com os dois gols conquistados ainda no começo da partida, o primeiro marcado por Maranhão aos 6 minutos de jogo e o segundo marcado por Tavares aos 31 minutos, o Elefante da Noroeste conquistou três pontos decisivos para suas pretensões de classificação, garantindo, a uma rodada do final da primeira fase, o avanço do time à próxima etapa da competição.

Jogando melhor no primeiro tempo e cadenciando bem a partida na segunda etapa do jogo, o Alvirrubro de Lins conseguiu segurar bem o ímpeto da equipe de Bauru, que se lançou ao ataque no período derradeiro, tentando a todo custo fazer os gols necessários para empatar a partida, mas sempre esbarrando na segura defesa linense.

Fazendo a próxima partida em casa, já classificado, o CAL poderá jogar com mais tranquilidade, visando também recuperar alguns atletas que ainda desfalcam o elenco por contusão e poderão voltar a jogar na próxima fase da Copa Paulista.

No ultimo jogo da primeira fase de grupos, o Elefante recebe no “Gilbertão”, o XV de Piracicaba, atual líder do grupo. A partida acontecerá no próximo domingo (17), com o seu inicio marcado para as 10h00.

Ficha técnica da partida:

NOROESTE EC

Goleiro Ferreira; Elivelton, Henrique Alemão, Jean Pierre e Samuel; Deda (Leandro Oliveira), Igor Pimenta (Jorge Mauá), Vilson e João Lucas; Citta Júnior (Wellington) e Rodrigo Tiuí.

Técnico: Marcelo Santos (treinador interino)

CA LINENSE

Goleiro Pegorari; Tavares, Marcelo Bispo (CAP), Paulo Henrique e Maicon (Fabrício); Davi, Felipe, Guilherme (Leleco) e Maranhão (Bruno Donizete); Marques e Geovani.

Técnico: Vilson Tadei

O Clube Atlético Linense está integrado no Grupo 01, juntamente com o XV de Piracicaba, Ferroviária, Mirassol, Noroeste, Penapolense e Velo Clube.

Fonte e foto: Calinense