A Inter de Limeira empatou com o Linense por 1 a 1 pelas quartas de final da Copa Paulista, em jogo realizado no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. O resultado garante o time na semifinal da competição, já que havia vencido o primeiro duelo por 2 a 1.

A primeira boa oportunidade surgiu aos 29 minutos, a favor do Linense. Após troca de passes curtos pelo lado direito, perto da grande área, Felipe passou por dois marcadores e chutou forte para defesa do goleiro. Em um rápido contra-ataque, aos 32 minutos, a Inter de Limeira respondeu com Tom, que invadiu a área pela esquerda, cortou o adversário e chutou por cima, levando perigo.

Um pouco melhor no jogo, o Linense chegou ao gol no último lance do primeiro tempo, aos 47 minutos. Em falta perto da meia-lua, um pouco para a direita, Davi acertou um chute perfeito e abriu o placar.

Na volta do intervalo, Jhonny foi expulso logo no começo e deixou o Linense com um a menos. Apesar disso, o time de Lins continuou buscando o jogo e arriscava de fora da área, alternativa encontrada para contornar a expulsão. O goleiro Rafael Pin, com boas defesas, seguia garantindo a classificação do time de Limeira.

O Linense sentiu o cansaço no fim da partida e diminuiu o ritmo. Isso abriu espaços para a Inter, que chegou ao empate. Tom recebeu a bola no meio campo e cruzou na cabeça de Wesley, que ajeitou para Lucas Douglas chegar batendo e garantir a classificação da Inter de Limeira.

Fonte e foto: futebol paulista