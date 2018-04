Manifestantes protestam contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) bloquearam os dois sentidos do quilômetro 151 da Rodovia BR-153 em Promissão (SP) no fim da manhã desta sexta-feira (6), por volta das 12h.

Segundo os organizadores, o protesto é contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias no caso do Triplex do Guarujá. O MST informou que 100 pessoas participam do ato.

A Polícia Rodoviária Federal está a caminho do local.

Sobre a prisão

A determinação da prisão foi divulgada na quinta-feira (5) pelo juiz Sérgio Moro e Lula deve se apresentar voluntariamente até às 17h desta sexta-feira na sede da PF em Curitiba.

A defesa de Lula já entrou com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mas, segundo o advogado de defesa do ex-presidente, o pedido foi negado.

