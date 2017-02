Nesta sexta-feira (24), encerra o prazo das inscrições para as oficinas realizadas na Casa da Cultura de Lins, onde em 2017 serão oferecidas aulas de ballet, dança de salão, dança mix, teatro, artes plásticas, percussão, street dance e mangá. As aulas são abertas a população gratuitamente.

As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura, que está localizada na Avenida José da Conceição, 111, das 8h às 18h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis para preencher uma ficha de inscrição. Apenas a oficina de ballet exige uma foto 3×4 para inscrição.

De acordo com a Diretoria de Cultura, as aulas estão previstas para ter início após o carnaval, no entanto, os horários das oficinas ainda não foram definidos.

Confira a idade mínima para participar de cada oficina:

Ballet a partir dos 5 anos

Artes Plásticas: 10 anos

Teatro: 12 anos

Mangá: 10 anos

Percussão: 10 anos

Street Dance: 10 anos

Dança Mix e Dança de Salão: livre