A Prefeitura de Lins através da Coordenadoria de Cultura, deu início nesta semana as inscrições do VII Festival Brasileiro da Música Sertaneja Raiz “Cidade de Lins – SP”, que será realizado no dia 18 de junho, dentro da tradicional Festa do Padroeiro do município.

O regulamento juntamente com a ficha de inscrição já estão disponíveis no site da Prefeitura, onde os interessados em participar encontram todas as informações necessárias para se inscreverem.

Regulamento

Os interessados em participar deverão apresentar um estilo de música de raiz ou regional e será aberta a inscrição a qualquer pessoa residente ou sediada no território nacional, desde que satisfaça as condições previstas no presente regulamento. As inscrições poderão ser realizadas pela internet através do site: www.lins.sp.gov.br, onde o participante terá que preencher o formulário de inscrição que é parte integrante do regulamento, com os dados pessoais, indicação de intérpretes, como também fazer o envio do arquivo da música, obrigatoriamente em MP3 ao e-mail casacultura.lins@yahoo.com.br.

Após a inscrição, o participante receberá uma mensagem da comissão organizadora de confirmação de sua inscrição até 48 horas após o recebimento da mesma, pela Coordenadoria de Cultura do Município de Lins.

As inscrição também poderão ser realizada através dos correios (SEDEX) ou diretamente na Coordenadoria de Cultura. O candidato deverá preencher a ficha que se encontra disponível no site, ou retira-la na Casa da Cultura – Av. José da Conceição 111 – Lins/SP – CEP 16.402-000 para onde também deverá ser enviada ou entregue com todos os materiais indicados no artigo 4º do regulamento.

