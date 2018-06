Estão abertas as inscrições para o Projeto Guri em Lins, as matrículas podem ser feitas a partir do dia 18 a 29 de junho e 31 de julho a 24 de agosto.

As crianças e adolescentes interessadas em participar do projeto, devem ter entre 8 e 18 anos completos e, devem comparecer ao polo em que desejam realizar as aulas, acompanhados dos pais ou responsável, portando RG ou Certidão de Nascimento, com comprovante de matrícula escolar ou uma declaração de frequência, referente ao semestre. Também é necessário o comprovante de residência e documento do responsável.

De acordo com a Coordenadora do Polo de Lins, Regina Primo, os atendimentos acontecerão de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h às 16h30, e terças e quintas-feiras das 13h às 17h30, na Rua Doutor Aureliano Resende de Andrade, 100, o telefone para contato é o 3522-6253, anexo ao Museu de Lins.

As vagas são para aulas de clarinete, contrabaixo, eufônio, flauta, sax, percussão, trombone, trompete, viola erudita, viola, violino e violoncelo.

O Projeto Guri é mantido pela Secretaria Estadual da Cultura com o apoio da Prefeitura de Lins.

Para mais informações, basta acessar o site do projeto: www.projetoguri.org.br/polos-guri

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins