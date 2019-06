As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior

As inscrições para o concurso público na Sabesp com 947 vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular, técnico e superior se encerram na próxima semana, no dia 6 de junho. As oportunidades são para a Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Para pessoas com deficiência estão reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classificação. Os interessados devem realizar a inscrição via internet pelo site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público. O edital completo e outras informações também podem ser obtidos no endereço eletrônico.



Para participar, é necessário que o jovem tenha idade mínima de 16 anos e apresente os pré-requisitos exigidos no Edital de Abertura de Inscrições no ato da admissão.

O estudante deverá se inscrever para apenas uma vaga e indicar no formulário de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de Classificação para a qual deseja concorrer, conforme a tabela disponível no edital.



Vale ressaltar que, ao indicar o curso/região, automaticamente, estará definida a cidade onde realizará a prova, marcada para o dia 30 de junho de 2019.



A contratação dos candidatos habilitados está prevista a partir de setembro deste ano, sendo formalizada mediante Termo de Compromisso firmado entre o estudante, a Sabesp e a Instituição de Ensino.



O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de seis horas diárias, ou seja, jornada de 30 horas semanais, com horário a ser estabelecido pela Companhia e não conflitante com o horário do curso.



Os estagiários habilitados e contratados receberão bolsa auxílio mensal de R$ 1.068,00 para ensino superior; R$ 898,00 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 812,00 para os de ensino médio regular. Como benefícios, receberão vale refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.



A taxa de inscrição é de R$ 55 para os estudantes do ensino médio e técnico e R$ 75 para superior. O prazo para solicitar a isenção e a redução da taxa de inscrição se encerrou no dia 17 de maio. Os nomes dos beneficiados estão disponíveis no endereço: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes119/resultado_da_analise_dos_requerimentos_de_isencao_reducao_apos_recursos_sabes119.pdf



Em Lins as vagas são para cursos superior em administração, engenharia ambiental e química.



Este é mais um Programa que a Sabesp realiza dando a oportunidade de experiência prática em atividades relacionadas à sua formação escolar em uma das maiores companhias de saneamento básico do mundo, contribuindo assim para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.



Assessoria de Imprensa da Sabesp



E-mail: comunicacao_sabesp@sabesp.com.br

Telefones: (11) 3388- 8566 / 8931 / 8594 / 8596 / 8555 / 9102 / 9327

Plantão de imprensa: (11) 98685-3175 (durante a semana, das 19h às 8h; finais de semana e feriados, 24 horas)