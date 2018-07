Tiveram início nesta terça-feira (03), as inscrições para a Colônia de Férias 2018, do Projeto Varanda – Viver com Arte -, em parceria com a Prefeitura de Lins e Sim Consultoria.

As inscrições serão realizadas até esta quinta-feira (05) no Edifício Dr. Paulo Magalhães (polo I), localizado na Rua Regente Feijó, 52, das 08h às 16h30.

No ato da inscrição, os pais e/ou responsáveis receberão as orientações sobre o transporte e pontos de ônibus.

A Colônia de Férias terá início na próxima terça-feira (10) e término na sexta-feira (20). A mesma será realizada no período da manhã a partir das 08h30 às 11h30 e no período vespertino, das 13h30 às 16h30.

Para mais informações, ligue no número: (14) 3522-1598.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins