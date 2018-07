A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizará até esta sexta-feira (27), a Colônia de Férias do Projeto Bola Bacana, no CSU – Centro Social Urbano – de Lins.

A programação contará com atividades recreativas, desde atividades em grupo, como gincana, até esportes, como futebol e jogos de mesa.

Podem participar crianças a partir dos 07 anos até os 14 anos, sem a necessidade de inscrição ou matrícula antecipada. Para participar, basta comparecer ao CSU, no horário das atividades desejadas.

As atividades têm início no período matutino às 08h30 até às 11h30 e, no período vespertino, das 14h às 16h30.

O Centro Social Urbano está localizado na Rua Dr. Aureliano Resende de Andrade, 55. Para mais informações, basta ligar no número: (14) 3522-1889.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins