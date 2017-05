Nesta quarta (17), por volta das 01h53min, Policiais Militares de Promissão prenderam em flagrante, pelo cometimento do crime de roubo, Luis Henrique Oliveira, RG 44.560.867-5 e Bruno Gustavo de Oliveira Scarreta, RG 46.218.230.

Eles efetuaram roubo no trailer de lanches localizado na Praça Ipiranga; os dois indivíduos anunciaram o roubo subtraindo R$ 500,00 em dinheiro e 2 celulares.

Para intimidar as vítimas eles simularam estar armados; mostraram um cano cromado e uma faca.

Após se evadiram do local mas os policiais, em patrulhamento e com as características passadas, localizaram os envolvidos; com Bruno estava o cano cromado, na cintura, e com o Luis as luvas, nos bolsos.

Vítimas e autores foram levados até a delegacia onde os objetos foram reconhecidos de pronto por todas as vítimas; o Bruno foi reconhecido sem sombra de dúvidas por uma das vítimas já que o mesmo é cliente do trailer.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.