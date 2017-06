Na manhã desta terça feira (20), durante operação conjunta das viaturas do policiamento de Lins, deslocaram ao conjunto habitacional bairro PRIMAVERA conhecido pelo vulgo de “PREDINHOS” afim de intensificar o policiamento em seu interior porém ao adentrarem no condomínio um indivíduo ao notar a aproximação das viaturas tentou empreender fuga a pé para o lado externo porém fora detido e abordado logo em seguida, não logrando êxito na fuga. Na busca pessoal foi localizado no bolso da calça a quantia de R$ 10,00 em especie e um celular .

Durante a tentativa de se evadir das viaturas o suspeito retirou uma sacola plástica da região da cintura e tento se desvencilhar porem além das equipes lograrem em sua detenção, a sacola plástica foi localizada. Feito vistoria no interior do objeto foi constato 30 porções de MACONHA. Diante dos fatos conduzido à CPJ.

No plantão judiciário ao pesquisar seus dados constou um MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor n° 0001704-18.2016 pelo ART 157 roubo, expedido em 12/04/2017 pelo FORUM CRIMINAL DE URUPES, foragido do CPP SÃO JOSE DO RIO PRETO.

Com base nos dados a autoridade de plantão elaborou o BOPC N° 3956

Natureza TRAFICO DE DROGAS / CAPTURA DE PROCURADO, permanecendo o indiciado a disposição autoridade de plantão.