Nesta segunda (30/05/17), por volta das 04h30min, na Avenida Pedro de Toledo nº386 – Centro – Promissão/SP, policiais foram acionados via COPOM para comparecer a um prédio público onde funciona a Prefeitura Municipal de Promissão e, no local, foram informados pela testemunha qualificada, que é chefe da segurança, a qual relatou que um individuo forçou a porta de vidro da prefeitura e tentou levar um televisor; porem, foi impedido pelo vigilante bem com por outro vigilante que percorre os prédios públicos fazendo ronda de motocicleta. Os vigilantes tentaram ainda conter o individuo mas ele abandonou o aparelho de TV e fugiu.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I