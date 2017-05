Por das 09h00min desta quarta-feira (10) policiais militares de Promissão/SP estavam em patrulhamento pela Avenida Paraíba quando ao ingressar na Rua Josefina Vasconcelos de Freitas, no bairro Paineiras, local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes; os policiais avistaram Jean pegando dinheiro do um homem; os policiais viram quando Jean dispensou algo e tentou sair do local; diante das evidências foi realizada a abordagem aos dois indivíduos; com Jean somente encontrado a quantia de R$ 20,00; no chão onde estavam ambos, consumidor e traficante, foi localizada uma pedra de crack; indagado a respeito, Jean disse que João deu R$ 10,00 referente a uma dívida de pescaria; já em entrevista a João o mesmo disse ser usuário de Crack e que estava comprando de Jean, mas com a chegada da viatura não deu Tempo de pegar o entorpecente.



Diante dos fatos ambos foram conduzidos à Del Pol de Promissão onde o Delegado ratificou a voz de prisão por tráfico de entorpecentes. Jean ficou à disposição da justiça e Sr. João foi ouvido e liberado.