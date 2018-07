Na noite deste sábado (30), a equipe de Força Tática durante o patrulhamento tático pelo Bairro Rebouças, visualizou o veículo VW/ GOLF cor prata, que o condutor ao notar a presença da equipe demonstrou notório nervosismo ato que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal foi localizado em sua posse a quantia de R$ 445,00 em espécie ( notas diversas) e um aparelho celular, bem como durante a vistoria veicular foi localizado no assoalho do auto envolto a uma coberta 1 tijolo de maconha. Diante dos fatos, dada a voz de prisão ao suspeito e conduzido com seus dados, droga, numerário e veículo à CPJ. A autoridade de plantão ao tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão elaborando o BOPC N° 4070 natureza tráfico de drogas.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi