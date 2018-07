Na noite de sábado (30) por volta das 20h10min, a Equipe de Policiais Militares foi Acionada via copom para um atendimento de agressão entre casal em Guapiranga. No local em contato com a esposa vítima de agressão por parte do marido, informou a existência de uma arma de fogo em sua residência, sendo de imediato vistoriada e localizado em um guarda roupas o revólver cal. 22 com 11 munições intactas, sendo 7 pelo tambor e 4 acondicionadas em uma sacolinha plástica. Diante dos fatos dada voz de prisão, conduzidos à CPJ, indiciado permaneceu preso a disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi