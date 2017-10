Moradora viu quando o fogo começou e conseguiu sair de casa sem se ferir. Causas ainda serão investigadas.

Um incêndio assustou moradores de Pirajuí (SP) na noite de sexta-feira (20), na região central da cidade. O fogo atingiu um açougue e uma casa que fica nos fundos do estabelecimento e as labaredas eram bem altas.

Segundo os bombeiros, a moradora que estava na casa percebeu quando o fogo começou, saiu a tempo e não se machucou. O açougue e a residência ficaram destruídos.

Os bombeiros de Bauru combateram o incêndio com ajuda de caminhões-pipa de uma usina da região e do serviço de água e esgoto da cidade. Ainda não se sabe o que pode ter causado as chamas, mas, o caso será investigado.

Fonte e foto: J Serafim Show