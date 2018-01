Aconteceu no passado sábado (13), no Centro de Treinamento Rubens Câmera, a inauguração do ginásio, infraestrutura de superior importância para o Elefante da Noroeste.

Foi uma obra executada pela empresa Linense “Lionel Construções” contemplando a preservação dos atletas quando em condições climáticas adversas, além da concentração dos espaços em um único ambiente: departamento médico, academia, vestuário e rouparia, facilitando a logística e o trabalho específico da parte física de cada jogador.

Contando com a presença do Vice-Prefeito Carlinhos Daher e do Secretário des Esportes Luiz Henrique Ramos, em representação da Prefeitura Municipal de Lins. Vice-presidentes do Clube Atlético Linense e pessoal do administrativo prestigiaram o acontecimento.

O ex-presidente Rogério Câmara que inaugurou em 2012 o Centro de Treinamento Rubens Câmara, também prestigiou a cerimonia.

Igualmente vários patrocinadores estiveram presentes no referido ato de inauguração da nova infraestrutura.

O Gerente de Futebol Fausto Momente foi o primeiro orador a usar da palavra, onde ressaltou a história do Centro de Treinamento e suas constantes melhorias desde o início até à atual gestão do Presidente Leandro Asato. Fausto ressaltou também o trabalho realizado da pré-temporada em preparação para o Paulistão de 2018, que acontecerá nesta quarta-feira (17), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, às 19h30, frente ao Santos Futebol Clube.

José Hugo, Superintendente do Elefante da Noroeste usou em seguida da palavra projetando o futuro do CA Linense, nomeadamente das novas melhorias previstas para os gramados do CT Rubens Câmara e os projetos futuros vocacionados para as categorias de base do Clube.

Finalmente o Vice-Prefeito Carlinhos Daher, encerrou o período oratório da sessão de inauguração do novo empreendimento (pavilhão soa cadeia), destacando a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos pelas sucessivas diretorias e o destaque que o Clube Atlético Linense tem sido não só como referência esportiva no Estado de São Paulo, mas também a importância do Clube na projeção da cidade de Lins. O Vice-Prefeito destacou com prestígio da concretização de tão importante obra agora inaugurada e enalteceu o esforço de todos no Clube Atlético Linense para que fosse cloncluídaNo final, todas as entidades e torcedores presentes, conheceram dass novas instalações do clube, as quais mereceram o devido reconhecimento da excelente infraestrutura que o nosso amado alvirrubro hoje dispõe.

