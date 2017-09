Na última quinta-feira (21), aconteceu a inauguração da escola de cursos profissionalizantes, Via Certa. Na oportunidade, os empresários Fábio BorellaBabeto e Luiz Fernando Esposo, proprietários da franquia, estiveram presentes, ao lado do de Décio Marchi Júnior, diretor da franqueadora.

A solenidade de abertura contou ainda com a presença do Pároco da Igreja Don Bosco, Pe. Paulo Eduardo Jácomo, do presidente da Associação Comercial, Paulinho do Bom Viver, representantes da Secretaria de Educação e da equipe que irá desenvolver as atividades na escola.

A unidade é a segunda dirigida pelos empresários Fábio e Luiz Fernando, sendo que a primeira foi inaugurada por eles em Penápolis em 2015. Os proprietários destacaram que os 50 primeiros cadastrados na nova escola, ganham 50% de desconto no valor do material didático e mensalidades, além de matrícula grátis em qualquer curso.

Ao todo serão oferecidos 30 cursos, em 8 áreas diferentes, como administração e Negócios, Artes, Idiomas, Industria e Energia, Informática, Inglês, Preparatórios para provas e Concursos e Saúde.

Carlinhos parabenizou a equipe e deu as boas-vindas em nome do prefeito Edgar e desejou sucesso a nova unidade que veio para Lins com a intenção de somar ainda mais na área da educação.

A escola está localizada na Rua Dom Bosco, 151, no bairro Vila Alta. Mais informações no site: http://www.viacertacursos.com.br/lins/.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação