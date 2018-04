No maior diário americano, uma reportagem atualizada ainda ao longo da votação afirma: “Corte do Brasil rejeita petição de Lula para evitar prisão”. “Juízes da mais alta corte do Brasil aplicaram um grande golpe ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, informa.

O site do jornal argentino “Clarín”, que já dava manchete ao caso antes mesmo do fim da votação, destacou o desenlace “dramático”, com odesempate nas mãos da presidente do STF, Cármem Lúcia. Ao lado da reportagem principal, foi publicado ainda um perfil de Lula e um link com um “passo a passo” para o caso do triplex do ex-presidente brasileiro.