A Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas junto a Prefeitura de Lins vem realizando melhorias por toda cidade e as equipes de obras estão trabalhando para melhor atender as necessidades de diferentes pontos do Município.

Na última semana, as equipes finalizaram o asfalto da Rua Adelino Eça Bicho, no Jardim Santa Maria, onde também realizaram a substituição de galeria condenada (sem desnível e com caída invertida) para possibilitar pavimentação.

A Rua Arnaldo Bastos recebeu perfilhamento de 38 toneladas de massa quente e a Rua Noroeste recebeu regularização, junto com operação tapa buraco, com duas toneladas de massa quente.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.