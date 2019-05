Um homem de 51 anos morreu na terça-feira (14), em Guaiçara, vítima de gripe, causada pelo vírus Influenza.

Segundo a Secretaria de Saúde de Guaiçara, o homem estava internado na Santa Casa de Lins, onde morreu no último dia 14.

Segundo a prefeitura, o resultado comprovando sua morte por complicações da gripe foi divulgado na tarde desta terça-feira (21).

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o homem chegou a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guaiçara no início do mês com sintomas de gripe, mas se recusou a ficar internado e voltou para casa.

Como seu estado de saúde piorou, ele procurou um médico particular e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Lins, com quadro grave de pneumonia.

Após a morte do paciente, o hospital pediu os exames que confirmaram como causa da morte a gripe Influenza A não subtipado, situação na qual não foi possível o isolamento do vírus e a definição se foi do tipo H1N1 ou H3N2. Fonte G1.