A guarnição policial recebeu informação que uma pessoa estava cambaleando pela Vicinal Armando Viana Egreja, próximo ao Urutagua, no início da noite dessa quinta-feira (07).

Ao chegarem no local, depararam com vários carros parados e um corpo caído ao solo, todo mutilado. Em contato com o condutor, um comerciante, de 39 anos, informou que transitava com seu veículo sentido Penápolis/Avanhandava quando acabou atropelando aquela pessoa que cambaleava pela pista e que a pessoa foi arremessada para o outro lado da via, outros veículos que vinham lado contrário acabaram passando por cima.