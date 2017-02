Um homem morreu com seis facadas em uma briga por causa de uma dívida de R$30, na noite de segunda-feira, em Sabino (SP). Segundo a Polícia Militar, um homem de 29 anos pegou uma faca e foi cobrar o dinheiro de um conhecido, um rapaz de 25 anos e eles discutiram.

Ainda de acordo com as informações da polícia, no meio da briga, o que estava devendo acabou pegando a faca da mão do outro homem e o esfaqueou. A vítima morreu no local depois de ser golpeado por seis vezes. O autor foi preso em flagrante.



Fonte: G1