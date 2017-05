Um homem de 39 anos morreu em um acidente na noite deste domingo (21), na rodovia Assis Chateaubriand, entre José Bonifácio (SP) e Barbosa (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele dirigia um carro, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus. O homem morreu na hora. O passageiro do carro, de 51 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de José Bonifácio com ferimentos leves. Ninguém do ônibus ficou ferido.

O corpo da vítima foi para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto e foi enterrado em Ubarana (SP). A polícia vai investigar as causas do acidente.

Fonte e foto: G1