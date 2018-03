Um homem morreu eletrocutado na Central do Brasil, no Centro do Rio, após encostar em um poste na noite desta terça-feira (6). O detalhe é que, enquanto a confusão se formava em torno do corpo caído ao chão, ainda vivo, a carteira e o celular da vítima foram roubados. Davi Ianes socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital Salgado Filho, mas não resistiu.