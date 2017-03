Na noite de ontem (14), policiais militares de Lins, foram acionados para atender uma ocorrência de maus tratos a um Cachorro, no bairro Bom Viver em Lins.

Os policiais ao chegarem no local foram informados pela esposa do autor que na data de ontem a vizinha deixou um tênis em cima do muro, que o tênis caiu no quintal e o cachorro da família “comeu” o tênis.

A vizinha disse que o autor teria que pagar o tênis, sendo que este ficou nervoso e bateu no Cachorro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem teria dado duas enxadadas na cabeça do cachorro, que morreu. Ele alegou aos policiais que estava nervoso.



Fonte: Folha da Noroeste