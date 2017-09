Nesta manhã de quinta-feira (7), os policiais militares cabo Rodrigues e Cabo Ademir compareceram à CPJ noticiando que foram acionados via Copom para atender ocorrência de agressão no Horto Florestal, onde encontravasse a vítima de 25 anos, com vários ferimentos de faca no rosto e nos pés. Constatou-se ainda que a vítima teve parte da língua cortada.

A vítima foi conduzida ao pronto socorro da Santa Casa de Lins.

Fonte e foto: J Serafim Show