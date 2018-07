Homem furta objetos de dentro de carro no centro de Lins nesta quinta-feira Hoje, por volta do meio dia, um homem furtou diversos objetos de dentro de um veículo estacionado na movimentada Rua XV de Novembro, no Centro de Lins.No vídeo, é possível visualizar a janela do carro aberta e o indivíduo efetuando o furto. A criminalidade tem crescido cada vez mais no centro de Lins, tendo sido frequentes as notas sobre furtos, roubos e tentativas de arrombamento a pontos comerciais nesta região.

Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Quinta-feira, 12 de julho de 2018