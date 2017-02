A Polícia Civil, após trabalho investigativo, esclareceu boletim de ocorrência registrado no dia 08 de fevereiro, em que um homem de 29 anos, disse que ao deixar seu local de trabalho, foi abordado por dois indivíduos que ocupavam uma moto e teve subtraído R$ 1.800,00 em dinheiro.

O Delegado Dr. João Pandolfi, titular da DIG, informou que iniciadas as investigações, a cargo do investigador Fernando Nascimento foi notado algumas contradições nos relatos da vítima.

Ao ser chamado para prestar esclarecimentos ele confessou ao investigador ter inventado o roubo.

Disse que está em processo de separação e teria que dividir o dinheiro com sua esposa, motivo que o levou a registrar o falso crime.

Segundo o delegado, de vitima o rapaz passou a ser indiciado, pois praticou o crime de comunicação falsa de crime, que prevê pena de detenção de um a seis meses.



Fonte: J Serafim