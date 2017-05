Por volta das 19h00min desta quarta (17) um homem residente no Jardim Tangará, em Lins/SP foi preso em flagrante delito (Lei Maria da Penha). F.J.A.S. e sua esposa T.S.L. se desentenderam; a vitima alegou que seu amásio, na data anterior, a agrediu e ameaçou e, nesta quarta, pela manhã e ao anoitecer, novamente voltou a agredi-la com socos e chutes e ameaçou com um facão, dizendo que iria matá-la e também a agrediu com um pedaço de madeira.

Os policiais militares efetuaram buscas no local porem não foram localizados nem a madeira nem o facão, ambos mencionados pela vitima.

Partes foram apresentadas à CPJ onde o agressor foi autuando em flagrante, ficando à disposição da justiça.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.