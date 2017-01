Na madrugada de domingo 29, um homem foi surpreendido por populares tentando furtar um veículo na cidade de Promissão. Policiais receberam a notícia via COPOM, de uma ocorrência de um furto de veículo e que populares haviam detido o autor do crime.

Segundo informações dos policiais que, foram até local indicado onde encontrou um indivíduo caído e ensanguentado, certo que populares informaram que estava em uma festa quando avistaram o veículo da vítima com a porta aberta, com uma pessoa do lado de fora e outra, no interior do veículo tentando dar partida no veículo.

A equipe imediatamente seguiu em direção do veículo a fim de impedir que ele fosse furtado, porém, ao perceberem a presença dos populares, o indivíduo que estava lado de fora do veículo da vítima conseguiu fugir em um Fiat Palio, de cor cinza e, o que estava em seu interior, empreendeu fuga a pé, mas foi capturado e agredido por populares.

O suspeito foi socorrido pela ambulância com vários ferimentos, foi medicado e preso. O indivíduo é conhecido pelo apelido de “Dedinho” ele já teve viárias passagens por furto de veículos, onde já cumpriu 10 anos de prisão.



Fonte: Folha da Noroeste