Durante patrulhamento de rotina, policiais rodoviários prenderam I.F.A.N., 27 anos, residente em Guaiçara, por uso de carteira nacional de habilitação (CNH) falsa.

O rapaz foi abordado pouco depois das 23 horas de quarta-feira (8), no quilômetro 497,9 da Rodovia Marechal Rondon, em Glicério.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Penápolis. O delegado plantonista autuou o rapaz por uso de documento falso.

Os policiais estavam trabalhando quando decidiram abordar o veículo Gol, 1994, azul, como placa de Guaiçara e que transitava sentido capital.

A documentação do carro estava em ordem. Porém, ao consultarem a CNH do condutor os policiais receberam a mensagem de “não cadastrada”. Ele foi preso e apresentado na delegacia.



Fonte: Folha da Noroeste