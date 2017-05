Um homem foi preso após roubar uma lotérica em Guarantã (SP) usando um bilhete e uma arma de fogo a na tarde de terça-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi até o estabelecimento entregou o bilhete com a frase: “É um assalto, não reaja, passa o dinheiro sem gritar, não quero atirar”.

Ainda de acordo com a PM, a funcionária do caixa, a princípio, se recusou a entregar o dinheiro. Nesse momento, o homem abriu e fechou uma bolsa preta simulando que estava com uma arma de fogo. Ele, então, pegou o dinheiro do caixa e fugiu em um carro branco. O suspeito foi abordado em Pirajuí (SP) ao lado do veículo e preso em flagrante.