Um homem foi preso suspeito de atear fogo na própria casa com a mulher e os três filhos dentro do imóvel, na madrugada deste domingo (22), no bairro Cohab 4, em Agudos (SP). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou aos policiais que o marido chegou bêbado e os dois se envolveram em uma discussão. Durante a briga, o homem ateou fogo no local.