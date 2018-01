Um homem foi morto pela polícia depois de matar a facadas os pais e ferir a própria mulher, na manhã deste domingo (21), no bairro Icaraí, em Araçatuba (SP). O crime aconteceu por volta das 7h.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento no bairro. No local, eles encontraram um casal de idosos mortos a golpes de faca, uma mulher ferida e o autor dos crimes na rua com a faca nas mãos.