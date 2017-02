Um homem morreu na noite de ontem (20), após uma briga com outro homem, no bairro Jardim Imperial em Sabino.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e encontrou o homem caído no chão, já morto, com várias marcas de facadas.

Segundo a polícia, o motivo da briga seria por conta de uma dívida. O autor do homicídio foi preso pelos policiais da Força Tática de Lins.



Fonte: Folha da Noroeste