Um homem foi preso em flagrante após tentativa de estupro no domingo (5), em Sabino (SP). De acordo com a Polícia Militar, o homem estava armado com uma faca e nu, dentro de uma caixa d’água.

De acordo com a polícia, ele tentou abusar sexualmente da proprietária de uma chácara, que ao conseguir se livrar do homem, acionou os policiais. Quando a PM chegou ao local, encontraram o homem ainda sem roupa e escondido dentro da caixa d’ água. Ele foi levado à delegacia e está á disposição da Justiça.



Fonte: G1