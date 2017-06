Um vendedor de semi-joias foi encontrado morto no quarto de um motel localizado nas chácaras Bandeirantes, em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira, por um amigo. O corpo já estava com rigidez, indicando que ele teria morrido já há algumas horas.

O Regionalpress apurou que o homem e um amigo, que atuam como vendedores, sempre se hospedam, em Araçatuba, neste motel, ao invés de ficar em hotéis. O amigo contou que eles ficam em quartos separados, e como pela manhã o vendedor não saiu do quarto, ele decidiu chamá-lo, e acabou o encontrando sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e a perícia foi até o local. Há indícios de que a morte tenha sido por infarto no miocárdio, popularmente chamado de ataque cardíaco. O carro da vítima, um Citroen C4 Pallas, prata, com placa de Agudos, está no motel.