Na tarde de ontem, um homem foi encontrado boiando no Rio Feio, na Vicinal Governador Mário Covas, na Lins/Guaimbê.

Segundo informações, policiais civis e militares estiveram no local e acionaram o corpo de bombeiros para retirar o corpo do rio.

Após a retirada do corpo das águas, foi constatado pela Perícia da Polícia Técnica que haviam várias perfurações no corpo (facadas e tiros). O Delegado Orildo Nogueira, junto com policiais da DIG, esteve no local.

O corpo já estava em estado de decomposição, mas foi possível identificar que tinha várias tatuagens no braço e no peito, usava uma bermuda jeans, um cinto da Lacoste e uma corrente prata. O corpo foi encaminhado para o IML de Lins.

A polícia civil está investigando o caso.

Fonte e foto: