Na noite desta sexta feira, 16, aconteceu um grave acidente no trevo da BR 153z em Guaiçara.

Segundo informações, a vítima tentou cruzar a rodovia mas foi colhido transversalmente pelo caminhão que vinha no sentido Marília/São José do Rio Preto.

O motorista do caminhão nada sofreu e informou que a Saveiro estava atrás de outro veículo esperando no cruzamento. Quando o veículo da frente passou a vítima, pensou que daria tempo de cruzar mas acabou sendo atingido na lateral esquerda pelo caminhão, vindo a óbito no local.

Segundo informações da polícia Rodoviária Federal, uma mulher estava na Saveiro junto com a vítima e sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo resgate até a Santa Casa de Lins.

Fonte e foto: Folha da Noroeste