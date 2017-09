Nesta manhã de segunda-feira (25), policiais militares Cb Custodio e Cb Mirandola foram solicitados para atender uma ocorrência de estupro no Terminal Rodoviario em Lins

Segundo informações no boletim de ocorrência os policiais militares que compareceram no local dos fatos, em razão de provável delito de estupro praticado no interior do ônibus que fazia o trajeto São Paulo/Araçatuba, empresa Reunidas.

No local os policiais conversaram com a vitima, já qualificada, a qual relatou que ingressou no ônibus na cidade de São Paulo, tendo como destino a cidade de Birigui, sendo que estava na poltrona 16 e a poltrona do lado estava vazia.

Alguns minutos depois, antes de o ônibus sair do terminal rodoviário, o passageiro da poltrona 18 saiu do local onde já estava sentado e veio a sentar-se na poltrona ao lado da vítima.

A vítima contou que o autor José Antonio, por ser uma pessoa grande, acaba a todo tempo encostando nela, sendo que ao deitar, o autor virava-se para o lado da vítima , o que fez com quem a vítima, a todo tempo ficasse encolhida na lateral contraria a poltrona do motorista.

Quando já estavam próximos a cidade de Lins-SP, a vítima acordou sentindo dos toques fortes em sua parte baixa (íntima), sobre a roupa, e, ao olhar para o lado, viu o autor com pênis para fora da roupa, masturbando-se.

A vítima de imediato saltou para a poltrona do lado, a qual estava vazia, sendo que nesse momento o indiciado levantou-se e voltou para sua poltrona original dizendo para a vítima que se ela quisesse poderia voltar para a poltrona dela que estaria sentando-se no seu lugar, ou seja, na poltrona nº 18.

A vítima quando o ônibus chegava no terminal rodoviário de Lins-SP, percebeu que o autor levantou-se para sair do ônibus e, a vítima adiantou-se a ele indo até a cabine do motorista onde narrou a ele o ocorrido, no entanto o autor estava logo atrás da vítima e perguntou a ela se o perdoava, o motorista do ônibus manteve a porta do ônibus fechada, solicitou aos passageiros que aguardassem por um tempo e chamou a policia militar.

Os policiais militares, após se inteirarem da situação, conduziram o indiciado até este plantão policial.

A Autoridade Policial determinou lavratura do Auto em prisão em Flagrante Delito e peças correlatas em razão de representação da vítima.

Por se tratar de crime inafiançável na esfera de policia Judiciária o atuado será conduzido a audiência de custódia junto ao Fórum local.

Fonte e foto: Folha da Noroeste