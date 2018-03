Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (8) suspeito de dar ré no carro dele e matar atropelado o filho da namorada, de 1 ano e 5 meses, em Iporá, região central de Goiás. Ainda não há informações exatas sobre como o acidente aconteceu, mas a suspeita é de que o menino estivesse engatinhando e tenha sentado atrás do veículo.

De acordo com o delegado Ramon Queiroz, a mãe, que tem 18 anos, e o menino passaram a noite na casa do homem. Pela manhã, quando ela quis ir embora, o homem foi para a garagem tirar o carro dele, para que o dela ficasse liberado. O acidente aconteceu no Bairro do Sossego.