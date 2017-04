Um restaurante que fica em um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta quinta-feira (6) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia (SP).

De acordo com as informações da Polícia Militar, um homem armado chegou ao local com o rosto coberto por uma jaqueta e rendeu os funcionários.

Ele levou cerca de R$ 1.600 e um celular. A polícia investiga o caso.